Tiziano Ferro si è sposato: le foto

Matrimonio a sorpresa: Tiziano Ferro ha sposato il 13 luglio a Sabaudia Victor Allen con una cerimonia intima, di fronte a pochi invitati. In realtà Tiziano Ferro aveva già sposato Victor a Los Angeles il 25 giugno.

Adesso, le nozze italiane. Al matrimonio era presente il fotografo di Vanity Fair, la rivista che si è assicurata l'esclusiva delle nozze. Ed è Vanity Fair che Tiziano ha raccontato come si è svolta la proposta di matrimonio: «L’idea è stata di Victor, quando l'ho visto in ginocchio con l'anello sono scoppiato a piangere», ha raccontato il musicista «Il giorno del mio compleanno mi chiede se gli faccio quello che lui chiama il “novio coffee”, una bevanda di mia invenzione – novio vuol dire fidanzato in spagnolo – a base di caffè alla nocciola, dolcificante e panna alla cannella. Una cosa imbevibile che piace solo a lui. Io penso: che palle, è il mio compleanno e devo farti il caffè? Comunque lo faccio. Lui intanto mi dice: “Ho preso due tazze, le ho fatte incidere”… Io sempre più scazzato ne prendo una su cui c’è scritto “amore” in italiano. Lui: “Guarda anche l’altra”. La prendo in mano e comincio a leggere, è in italiano, c’è scritto: vuoi sposar… Mi giro prima di finire, Victor in ginocchio, con un pacchettino di Tiffany in mano. Ho perso totalmente il controllo di me stesso... ho pianto per venti minuti senza riuscire a dire una parola. Comunque andrà la nostra storia, Victor sarà l’unica persona al mondo ad avermi regalato quella sfumatura di gioia assoluta che non provavo più dalla mia infanzia».

Ma chi è Victor Allen, che ha sposato Tiziano? 54 anni, marketing manager, Allen lavorava presso la Warner Bros. Ed è proprio negli uffici della major che Tiziano, in città per girare un video, e Victor si erano conosciuti. Un incontro che adesso ha portato al doppio matrimonio (a Los Angeles con un centinaio di amici americani, a Sabaudia con poche decine di amici italiani). Le fedi riportano le due date (quella negli Stati Uniti per Victor, quella italiana per Tiziano); anche gli abiti hanno seguito una logica speculare: a Los Angeles Tiziano in blu e Victor in grigio, a Sabaudia viceversa.

Adesso, la notizia delle nozze; perché, come ricorda Tiziano nell'intervista a Vanity Fair,«con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere… una verità che, come ai tempi del mio coming out, spero possa essere utile a qualcuno».

E in futuro? Altre buone notizie in arrivo? Potrebbe essere. Perché Tiziano e Victor non nascondono il loro desiderio di voler diventare genitori...