Valeria Marini fa il bagno nella fontana di Piazza di Spagna. Omaggio ad Anita Ekberg?

Fa caldo, tanto caldo, e la voglia di rinfrescarsi è insopprimibile. Che sia stata l'afa dunque ad aver spinto Valeria Marini nella fontana di Piazza di Spagna, a Roma, per un bagnetto rigenerante? O forse il desiderio di tributare un omaggio ad Anita Ekberg, la bellissima attrice svedese celebre che, ne "La dolce vita" di Federico Fellini entrava in abito da sera nella Fontana di Trevi?

Fatto sta che la mossa acquatica della Marini non è passata inosservata. Alle persone presenti in zona, alla troupe con cui la Marini stava lavorando (per le riprese del video di "Me gusta", la sua canzone estiva) e ai vigili urbani, che hanno prontamente multato Valeria. Una cifra niente male: 450 euro per l'"illecito" e 100 di sanzione (oltre al Daspo).

Sui social il bagnetto della Marini è però diventato argomento davvero rovente. Tra chi ammirava la naturalezza di Valeria e chi senza mezzi termini la invitata a fare il bagno a casa propria.

La Marini ha anche raccontato a Tgcom24 la sua esperienza: «E' stato un gesto spontaneo. Ero uscita di casa per girare il video del mio nuovo singolo "Me gusta" in Piazza di Spagna. Sono stata circondata subito dalla folla, c'era gente ovunque e il caldo era insopportabile. Ho visto l'acqua della fontana e ho pensato di rinfrescarmi un po'. Mi sono bagnata con l'acqua poi dopo pochi minuti una vigilessa gentilissima mi ha detto che non potevo restare e sono subito uscita tra gli applausi della gente».

(Foto Getty Images)

