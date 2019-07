54 milioni di dollari: l'attico di mr Dyson a Singapore è da sogno

Con la cifra che costa, non può che essere da sogno: perché i 54 milioni di dollari pagati dal signor Dyson (sì, quello degli aspirapolvere e asciugacapelli top di gamma) per la sua nuova casetta a Singapore valgono davvero la spesa.

Il nido dell'industriale è un attico in cima al grattacielo più alto di Singapore, la Guoco Tower. Mr Dyson non avrà problemi di spazio: i metri quadri sono 1960 , distribuiti su 3 piani d'altezza. Per pulirli, niente paura: i potenti aspirapolvere Dyson daranno il meglio delle loro prestazioni.

La magione comprende piscina vista città, Jacuzzi e ascensore che porta direttamente in casa dal parcheggio sotterraneo, oltre a cinque camere da letto, giardino e terrazza.

L'acquisto è stato un vero affare: il prezzo di partenza era infatti di 100 milioni di euro.

Nel video, vi facciamo vedere tutti gli splendori della Guoco Tower.