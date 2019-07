La bellissima lezione di stile della Regina Letizia di Spagna

La Regina Letizia di Spagna ha dato una vera lezione di stile ai suoi sudditi (e al popolo del web e dei magazine internazionali), scegliendo per un incontro ufficiale a Madrid (il meeting dell'AECC,Spanish Association Against Cancer) un abito low cost.

L'outfit era davvero elegantissimo e il suo costo era di poco più di 100 euro. Ma non solo la Regina Letizia ha scelto di indossare un capo alla portata di mano di ogni ragazza (per la cronaca, è di Asos), dimostrando che l'eleganza sta nel gusto di chi sceglie l'abito e non nel cartellino del prezzo. La Sovrana ha anche dato un ottimo esempio: infatti aveva già indossato l'abito altre due volte nel giro di pochi mesi. A un evento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa il maggio 2018 e poco dopo, a novembre, durante la cerimonia di benvenuto al presidente cinese in Spagna.

Riciclare gli abiti è consuetudine normale per chi non è un Reale, ma che anche la Regina di Spagna si comporti così ha fatto sensazione e ha attirato molte simpatie alla Sovrana. Che ha regalato con nonchalance in questo modo una vera lezione di stile e di eleganza consapevole. Inutile dire che l'abito in questione è andato subito a ruba...