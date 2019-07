7 incredibili curiosità sul menù della Regina Elisabetta

Anche le Regine hanno i loro gusti (e disgusti) e dunque le loro preferenze a tavola. Quelle della Regina Elisabetta sono state rivelate dall'ex Royal Chef Darren McGrady, che ha servito a corte per 15 anni.



1 - Le carote. Da pulire perfettamente e tagliare in sottili rondelle tutte uguali. In realtà non sono esattamente per la Sovrana, ma per i suoi amati cavalli.

2 - Aglio & cipolla. Banditi da tavola e dalle pietanze. L'alito potrebbe risentirne.

3 - La carne al sangue. E' tabù. I cibi vanno ben cotti.

4 - Frutta e verdura. Solo se di stagione. Bizzarrie come le fragole a gennaio sono aspramente redarguite.

5 - Carboidrati e patate. Non sono ammessi alla Tavola Reale.

6 - La torta al cioccolato. La Regina Elisabetta è ghiotta della Chocolate Biscuit Cake. Solitamente, la Sovrana assaggia appena le altre torte e ne lascia il resto allo staff di cucina, ma questo non accade mai con la Chocolate Biscuit Cake. La Regina si accorge perfino se ne manca la più piccola fetta.

7- Le uova. La Regina Elisabetta ama le uova strapazzate con salmone e tartufo. Ma le uova devono essere esclusivamente con il guscio marrone. Quelle con il guscio bianco non sono ammesse a Palazzo.

(Foto Getty Images)