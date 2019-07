Arriva un'eclissi lunare davvero mozzafiato!

Siete pronti ad assistere ad uno degli eventi più belli dell’anno? Il prossimo 16 luglio infatti ci sarà una splendida eclissi lunare! Non perdete l’occasione dunque, armati di binocoli e telescopi, per osservare al meglio questo incredibile fenomeno.

Il 16 luglio infatti vedremo la Luna piena scomparire lentamente, “mangiata” dall’ombra del nostro Pianeta ma non interamente: il satellite sarà coperto al massimo per il 65% della sua superficie. Diversi esperti hanno informato che questa eclissi lunare sarà visibile in buona parte dell’Europa, dell’Asia, dall’Australia, dall’Africa e dal Sud America.

Per godere al meglio di questa Eclissi Lunare, ecco dei consigli utili:

- ore 20:44: la Luna entra in penombra;

- ore 22:01: inizio dell’Eclissi Lunare;

- ore 23:30: picco dell’eclissi;

- ore 00:59: la Luna esce dal cono d’ombra;

Per assistere al fenomeno basterà semplicemente cercare con il proprio sguardo la Luna nel cielo e aspettare il suo contatto con il cono d’ombra che la Terra lancerà sul satellite grazie alla luce del Sole. La Luna prenderà anche un suggestivo colorito rossastro, merito dello scattering di Rayleight, lo stesso fenomeno che fa apparire il nostro cielo azzurro durante il giorno e rosso al tramonto.