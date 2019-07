Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: ecco perché è finito il loro amore

Le indiscrezioni su una crisi di coppia corrispondevano alla realtà: Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno infatti annunciato ufficialmente la fine del loro matrimonio. In un comunicato, reso pubblico dall'agenzia d'informazione ANSA, la coppia ha affermato: «Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile. Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione».

Il motivo della separazione e della fine di un amore che sembrava totale e indissolubile è purtroppo semplice. Come riporta il sito Di Lei, secondo alcune fonti, infatti, sarebbero stati i numerosi impegni di entrambi a causare una distanza tra loro sempre più profonda. La lontananza fisica (Eros Ramazzotti impegnato in lunghi tour internazionali, Marica Pellegrinelli sul set di prestigiose campagne pubblicitarie) era a poco poco diventata anche sentimentale. Il tempo condiviso era diventato brevissimo: continuamente in viaggio, a chilometri di distanza, la coppia aveva iniziato ad allontanarsi.

Marica era andata a vivere da sola in un nuovo appartamento ed Eros da qualche tempo non pubblicava più immagini della moglie sui suoi social.

Eros Ramazzotti aveva sposato Marica Pellegrinelli il 6 giugno 2014, anche se la loro unione risaliva al 2009. La coppia ha due figli, Raffaela Maria (8 anni) e Gabrio Tullio (4 anni).

(Foto Getty Images)