Meteo: la notizia che tutti aspettavamo. Arriva un po' di fresco!

State pronti a tirar fuori cappotti e felpe, che il freddo sta per tornare! In questa settimana infatti il caldo record lascerà spazio alle correnti nord atlantiche che porteranno un forte abbassamento delle temperature e maltempo su tutta Italia.

Già nella giornata odierna, al nord, il famoso Anticiclone Africano – che ha causato le temperature record in tutta Italia – si farà da parte lasciando spazio alle correnti gelide che arriveranno dal nord. Il freddo colpirà inizialmente le zone delle Alpi, quelle prealpine e il triveneto. Da domani 9 luglio invece, arriveranno pioggia e temporali su tutto il centro nord, con le temperature che scenderanno gradualmente. Al sud però la situazione rimarrà invariata grazie all’anticiclone sub-tropicale che offrirà ancora delle giornate soleggiate.

Da mercoledì in poi la situazione precipiterà in tutta Italia: nel centro della Penisola infatti sono previsti cali di temperatura fino a 10 gradi e la situazione comprenderà tutta l’Italia, eccezion fatta per la Sicilia e la Calabria, che saranno le uniche due regioni soleggiate e con temperature elevate.

