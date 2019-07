Royal Family: la Regina Elisabetta ha un diario segreto!

La Regina Elisabetta non manca mai di sorprendere: una fonte anonima ha svelato che la Sovrana ha un diario segreto in cui annota le sue giornate. L'unica persona autorizzata a leggere il diario è il marito della Regina, il Principe Filippo.

Pare che la Regina Elisabetta abbia iniziato a scrivere il suo diario a 15 anni (adesso ne ha 93). Tutti gli avvenimenti, i retroscena e i personaggi che la Sovrana ha incontrato in questo lungo lasso di tempo sono stati trascritti sulle pagine dei diari, di cui la Regina è molto gelosa. Per precauzione infatti la Sovrana ha incaricato il suo valletto personale di distruggere la carta assorbente utilizzata per far asciugare l’inchiostro (la Regina Elisabetta utilizza per scrivere solamente la penna stilografica).

«La Regina scrive alla sua scrivania, mai a letto» ha dichiarato la fonte «E per quanto sia tardi o possa essere stanca, lo fa ogni sera; il personale è stato istruito affinché non la disturbi mai, a meno che non accada qualcosa di estrema gravità, come una guerra nucleare». Ovunque sia, la Regina Elisabetta porta con sé tutti i suoi diari, tutti contrassegnati da un numero romano.

(Foto Getty Images)