Sarkozy più alto di Carla Bruni: la copertina che fa impazzire i social

“Altezza è mezza bellezza” dice un vecchio proverbio, anche se in amore non conta. Purtroppo la differenza di centimetri può diventare importante quando si ha a che fare con i social media: lo sa bene Nicolas Sarkozy, ex Presidente della Repubblica francese, protagonista di un episodio che ha fatto il giro del web.

Sarkozy è infatti marito di Carla Bruni, ex supermodella italiana naturalizzata francese, più alta del marito di quasi 10 centimetri. Sull'ultima copertina del magazine Paris Match Sarkozy appare invece più alto della Bruni e l’immagine è diventata immediatamente virale.

Visualizza questo post su Instagram Dans Match cette semaine. Un post condiviso da Paris Match (@parismatch_magazine) in data: 4 Lug 2019 alle ore 1:05 PDT

Sarkozy è stato intervistato dal magazine e ha parlato della sua autobiografia,“Passions”. Pochi lettori però hanno fatto caso alle sue dichiarazioni rispetto a quelli che si sono divertiti analizzando la foto della coppia palesemente innaturale e si sono poi scatenati con i commenti. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che sia semplicemente un fotoritocco, mentre c’è chi è stato più ingegnoso e ha dato vita ad ipotesi molto più fantasiose.

«Hanno scavato un buco e messo dentro Carla. Nicolas Sarkozy: 1,66 m (con le braccia alzate). Carla Bruni: 1,75 m (in ginocchio)», è stato scritto.

Paris Match si è così sentito in dovere di diffondere una nota: «L’ex presidente non è stato ritoccato per sembrare più alto: durante l’incontro, organizzato a fine giugno, la coppia è stata fotografata in diversi luoghi. Nell’immagine scelta per la copertina, Sarkozy si trova su un gradino più alto rispetto a quello di sua moglie Carla».