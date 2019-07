Tiromancino: dopo lo show a Roma Claudia Gerini scrive #persempre

Claudia Gerini ha postato un messaggio davvero toccante sulla sua pagina Instagram, dopo lo show dei Tiromancino all'Auditorium di Roma.

Nel post, l'attrice, che è stata compagna di Federico Zampaglione per undici anni, scrive «Ieri un concerto emozionante #life #persempre». Nella foto, Zampaglione abbraccia teneramente sul palco Linda, la bimba di otto anni figlia della coppia.

Visualizza questo post su Instagram @tiromancinoofficial @tiromancinoofficial ieri , un concerto emozionante❤️. #life #persempre Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia) in data: 2 Lug 2019 alle ore 4:12 PDT

Claudia Gerini e Federico Zampaglione si sono lasciati nel 2016, ma sono rimasti in buoni rapporti, a tutto vantaggio della piccola Linda.

La Gerini ha un nuovo compagno, di cui ha parlato in questi termini: «La mia vita sentimentale procede, non si è fermata. Ho un uomo, con cui mi avete già fotografata, ma non essendo famoso, per rispetto nei suoi confronti, non dirò il suo nome. Vediamo come va, l'importante è provare sempre a essere felici, a costruire qualcosa. Io sto vivendo un momento così».

Federico Zampaglione è adesso legato all'attrice Giglia Marra.