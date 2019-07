Elena Sofia Ricci in foto col ghiaccio in testa. Ecco perché!

Elena Sofia Ricci è tra le attrici italiane più amate dal pubblico. Immaginate dunque lo spavento dei suoi fan quando hanno visto la foto della loro star del cuore con un'espressione sgomenta e il ghiaccio in testa. Incidente sul set? Malore? Problemi medici? Sui social e sui magazine on line si è subito diffuso il tam tam. A tranquillizzare però il pubblico è stata la stessa Elena Sofia Ricci. Che ha postato sulla sua pagina Instagram il messaggio che chiarisce tutto: anche l'attrice è infatti vittima del caldo.

La Ricci si trova a Napoli, sul set di "Vivi e lascia vivere" e il costume di scena prevede un bel maglione di lana. Che, con i 40 gradi di temperatura, non è però l'abbigliamento ideale per la stagione. Ecco allora l'idea del ghiaccio per rinfrescarsi un po': «A Napoli sul set di #vivielasciavivere 40 gradi all'ombra... golfino di lana....Manca la giacca di pelle sopra ! Ma ora me la metto !!! che dire ???? Non siamo mai contenti ».

(Foto Getty Images)