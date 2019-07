Rihanna piange commossa abbracciando il suo ex insegnante

Rihanna si trovava ad assistere a una partita della Coppa del Mondo di Cricket in Inghilterra, quando ha incontrato per caso una persona che non vedeva ormai da molto, molto tempo. La star è perfino scoppiata in lacrime, per la grande commozione.

Ma di chi si trattava? Be', come Rihanna stessa ha spiegato più tardi sui social, era il suo insegnante dei tempi della scuola. «Questo è il mio insegnante di scuola! Per me è stato un mentore e una figura paterna. Non lo vedevo da anni», ha infatti rivelato l'artista, che ha sempre creduto nel valore dell'istruzione anche se, ha confessato, da ragazzina non aveva dei voti molto buoni... «Mi sarebbe piaciuto fare la pilota, ma i miei voti a scuola facevano schifo», aveva infatti confessato durante un'intervista con Seth Meyers.

Rihanna finanzia progetti di educazione per i bambini nelle aree più povere del mondo ed è attivamente impegnata nel richidere ai capi di stato internazionali leggi e fondi a favore del libero accesso all’istruzione.