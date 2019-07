Lady Diana doveva recitare nel sequel di The Bodyguard

Lady Diana avrebbe fatto il suo debutto sul grande schermo. A rivelare l'incredibile notizia è Kevin Costner, che ne ha raccontato i dettagli al settimanale People.

Secondo Costner, la Principessa Diana avrebbe dovuto essere la protagonista del sequel di "The Bodyguard - Guardia del corpo", il celebre film interpretato da Whitney Houston e da Costner stesso. Le trattative erano avanzate: Lady Diana sarebbe stata un personaggio famoso, perseguitato da stalker e paparazzi. A proteggere la sua vita, ancora una volta, la guardia del corpo Kevin Costner. «Ci piaceva l'idea che Diana ricoprisse lo stesso ruolo di Whitney nel seguito», ha dichiarato l'attore.

Era stata Sarah Ferguson, già cognata di Lady Diana ed ex moglie del Principe Andrea, a portare avanti il progetto. Che era ormai in fase avanzata. Esisteva già il copione e la Principessa aveva chiesto alla produzione se contenesse scene di baci o assai intime, che non avrebbe potuto girare. Costner l'aveva rassicurata: «In ogni caso, faremo sì che non diventi un problema».

Purtroppo, poco dopo le trattative per il film, Lady Diana morì a Parigi, il 31 agosto 1997. Braccata da paparazzi autentici. E non c'era nessuna bodyguard come quella del film interpretato da Costner a poterla trarre in salvo.