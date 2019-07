Arriva il Sole Nero. State pronti!

Un Sole completamente nero. Sarà questo lo spettacolo che milioni di persone potranno godersi il 2 luglio in Sud America. Questa sera, dalle 21.24 alle 23.40 italiane, ci sarà infatti un’eclissi solare.

Questi fenomeni avvengono quando la distanza media della Luna dalla Terra crea un effetto per cui il satellite sembra grande quanto il Sole. Per 2 minuti e 36 secondi infatti il Sole verrà oscurato completamente dalla Luna, dando vita ad uno spettacolo mozzafiato. Il Sole Nero è un evento che capita raramente e gli appassionati sono già pronti con i loro telescopi a fissare il cielo.

In Cile sarà possibile vedere chiaramente il fenomeno, proprio vicino ai migliori osservatori astronomici al mondo. Negli ultimi anni è stato possibile solo due volte vedere chiaramente un’eclissi totale dove erano presenti dei grandi telescopi: nel 1961 in Francia e nel 1991 alle Hawaii. Proprio per questo, l’ESO (European Southern Observatory) ha deciso di aprire le porte al pubblico dell’osservatorio di La Silla - nel deserto dell'Atacama in Cile - e ha anche permesso lo svolgimento di ben 7 esperimenti durante l’eclissi, tra cui uno simile a quello svolto nel 1919 che confermò la teoria della relatività di Einstein.

E qui in Italia? Niente paura, è possibile seguire l'eclissi in diretta, collegandosi ai siti dell’ESO, della Nasa e di Virtual Telescope e godersi lo spettacolo del Sole Nero in diretta streaming.