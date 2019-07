Cori Gauff: chi è la teen ager che ha battuto Venus Williams

A quindici anni, si è permessa il lusso di battere una super campionessa come Venus Williams. E per di più a Wimbledon, scenario sacro del tennis internazionale.

A riuscire in una simile impresa è stata Cori Gauff, che appena qualche giorno fa ha terminato gli esami scolastici, Nata nel 2004 ad Atlanta, è numero 313 nel ranking mondiale e ha vinto per 6-4 6-4 contro la Williams.

Il bello è che a ispirare Cori è stato proprio l'esempio di Venus: «Non sarei qui se non fosse per lei, è stata un'ispirazione» ha dichiarato felice la Gauff. La Williams, che aveva già vinto ben 6 Slam e un oro olimpico quando Cori non era neanche venuta al mondo, l'ha elogiata: «Ha fatto tutto bene. Meglio di me. Ha servito bene. Si è mossa bene. È stata una grande partita per lei».

Cori, che può vantare un servizio tra i più veloci del tennis femminile (quasi 197km/h), dopo la vittoria si è commossa e ha pianto. L'ultima volta che era scoppiata in lacrime era accaduto durante il film “Avengers: EndGame”. Perché si può anche battere Venus Williams, a quindici anni. Ma il cuore da teenager non cambia...

(Foto Getty Images)