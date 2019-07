Lady Diana: il Principe William ringrazia la folla accorsa a ricordarla

Lady Diana non a caso era detta la Principessa del popolo. Ancora oggi, a 22 anni di distanza dalla sua morte, sono tanti i cittadini britannici (e non solo) che la ricordano con affetto e si riuniscono di fronte ai cancelli di Kensington Palace nel giorno del suo compleanno per una commovente veglia.

Quest'anno il Principe William ha deciso di ringraziarli personalmente. Così, a sorpresa, è uscito da Palazzo, per stringere la mano ai tanti sudditi che si trovavano di fronte ai cancelli, con fiori, foto e candele, fin dalle 5 e 30 del mattino.

Alle 6 e 45 il Principe William si è fatto avanti, andando incontro agli stupiti fan della madre. Uno di loro, John Loughrey, ha dichiarato entusiasta al Daily Mirror che il principe gli aveva stretto la mano tre volte. «William mi ha detto che sapeva che venivo da anni a onorare il ricordo della madre, davanti a Kensington Palace, e mi ringraziava per questo», ha dichiarato l'uomo, beato, al Daily Mirror «Mi ha anche detto di essere davvero commosso per l'affetto dimostrato con i miei gesti».

Dopo aver passato alcuni minuti a salutare la folla stringendo le mani dei presenti, il Principe William è poi tornato a Palazzo.