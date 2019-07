Charlotte Casiraghi sposa romantica

Matrimonio religioso per la coppia Charlotte Casiraghi Dimitri Rassam. Le coppia si era unita in matrimonio civile a Palazzo Grimaldi il 2 giugno. Adesso è stata la volta del rito sacro, nell’Abbazia di Sainte-Marie de Pierredon, a Saint-Rémy-de-Provence.

La scelta della cittadina provenzale non è avvenuta a caso: è qui infatti che Charlotte è cresciuta con i fratelli e la madre Carolina di Monaco, dopo la tragica scomparsa del padre Stefano.

Pochi e davvero intimi gli invitati alla cerimonia: Carolina di Monaco e la figlia Alexandra di Hannover, il principe Alberto, i fratelli di Charlotte, Andrea e Pierre, il Principe Alberto e la madre dello sposo, Carole Bouquet.

Charlotte ha indossato un abito davvero romantico, con un lungo velo. Semplice e suggestivo il bouquet, con rametti di spighe di grano e lavanda.

L'attesa e la curiosità nel Principato sono adesso per altre nozze in arrivo: quelle di Louis Ducruet, figlio di Stéphanie di Monaco, e Marie Chevallier, in programma. nella Cattedrale di Monaco.