Quanto studio per diventare Regina: l'impegno di Leonor di Spagna

Un giorno, Leonor di Spagna diventerà Regina. L'infanta, 13 anni, figlia del Re Felipe e della Regina Letizia, è già Principessa delle Asturie e si sta preparando al suo futuro ruolo com impegno, dedizione e tanto studio.

Leonor parla inglese e naturalmente le tre lingue autonome della Spagna: catalano, euskera, galiziano. Su consiglio di mamma Letizia, studia anche il mandarino. A luglio, con la sorella, l’infanta Sofía, studierà in un campo estivo negli Stati Uniti, dove, come recita il comunicato ufficiale della casa reale, riceverà «una formazione complementare alla sua istruzione in Spagna in un ambiente di scambio culturale, tra ragazze e ragazzi di diverse nazionalità».

A ottobre poi parteciperà, con papà Re Felipe e mamma Regina Letizia, ai premi assegnati dalla Fondazione Principessa delle Asturie. Un giorno, inoltre, Leonor dovrà anche curare la sua formazione militare. Secondo la Costituzione Spagnola, il Sovrano è anche capo supremo delle Forze Armate. Leonor dovrebbe dunque entrare a 16 anni all’Accademia Generale di Saragozza, poi alla Scuola Navale di Marín, a Pontevedra.