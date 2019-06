Anche Michael Jordan in visita agli Uffizi!

Gli Uffizi continuano ad affascinare visitatori celebri. Dopo Elton John, è stata la volta del grande campione di basket Michael Jordan.

L'atleta, che negli Anni Ottanta e Novanta gareggiava nei Chicago Bulls, è infatti arrivato a Firenze, tra l'entusiasmo dei fan. Tra le prime visite in città, proprio quella al celebre museo fiorentino. Le sue immagini, in cui esce dall'hotel e sale su un van nero per andare a visitare la Galleria degli Uffizi, hanno immediatamente fatto il giro del web. Per la gioia degli amanti del basket e... della cultura.