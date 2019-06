Amicizia. Un valore che non avrà mai fine

Cosa significa il valore dell’amicizia nel 2019? A provare a dare una risposta ci ha pensato una ricerca di Martini e Future Lab su un campione di 4.000 cittadini italiani, tedeschi, spagnoli e belgi. Dai risultati sono emerse numerose curiosità: tutti i rapporti sono sempre più filtrati da uno schermo, vi è una sorta di amicizia 2.0 che viene vissuta prevalentemente online e 1/3 dei ragazzi italiani trascorre più tempo coi propri amici online che nella vita reale. Tra questi, ben il 47% non è soddisfatto del poco tempo a disposizione per vedersi di persona, discorso molto simile anche per gli altri cittadini europei del campione. L’amicizia sta diventando dunque sempre più “virtuale” sebbene per la maggior parte degli intervistati la felicità significhi proprio ridere con gli amici.

Se analizziamo i dati degli italiani si nota che ben il 35,8% sostiene di vedere i propri amici dal vivo molto poco. «Gli esseri umani desiderano e hanno bisogno di connettersi. E internet è il mezzo più innovativo e più efficace per farlo» afferma Daniel Weitzner, ricercatore e direttore del MIT’s Internet Policy Research Initiative. Di tutt’altra tesi lo scrittore statunitense Nicholas Carr, che sostiene che gli effetti di internet sulle persone portano a «perdita di capacità analitiche e di problem solving, della formazione di memoria, del pensiero contestuale, della profondità di conversazione ed empatia, nonché aumento dell’ansia».

Insomma la questione non è di facile analisi, di sicuro un rapporto di amicizia, oggi, subisce inevitabilmente tutte le ingerenze del caso. Ma se il rapporto è puro, se il valore condiviso è genuino, allora non c’è internet o social network che tenga, l’amicizia dona felicità e accresce come esseri umani.