Nella bellissima città tedesca, dove l'affitto costa meno di un caffè!

Se vi dicessimo che in un quartiere di Augusta, in Germania, gli affitti si trovano a 88 centesimi all’anno? Ci troviamo a Fuggerei, in Baviera, nel più antico complesso residenziale del mondo dove attualmente vivono 142 persone. La zona – circa 15mila metri quadrati - è meta ambita dai turisti che accorrono numerosi per scoprire la particolarità di questo luogo: basta pagare un ticket e le vie, le porte e addirittura il bunker sotteraneo di Fuggerei si spalancano. «Tutti i residenti di Fuggerei amano ricevere visitatori che apprezzano e rispettano gli spazi verdi ben curati e la pulizia generale del complesso» c’è scritto sul sito internet.

Fuggerei nasce nel 1521 per dare riparo ai cittadini bisognosi. Costruita da Jacob Fugger, che visse a Venezia per lungo tempo, ricorda lo stile veneziano con case a schiera e lo spazio sfruttato in maniera equa e funzionale. Gli affitti sono rimasti ancora oggi molto bassi perché la filosofia di Fuggerei è sempre la stessa e il canone è rimasto di un fiorino renano all’anno, ovvero 88 centesimi di euro, o meglio «88 centesimi e tre preghiere al giorno per il suo fondatore» come spiegano.

Ma non tutti possono abitare a Fuggerei: per avere diritto a queste agevolazioni è necessario essere nati ad Augusta, di religione cattolica e nullatenenti.

Fuggerei vanta nella sua storia cittadini molto famosi: qui, esattamente al numero 14, dal 1681 fino al 1694 quando morì, dimorò Franz Mozart, bisnonno di Wolfgang Amadeus Mozart. Inoltre Fuggerei fu quasi distrutta durante la seconda guerra mondiale ma fu poi ricostruita così com'era in origine.