George Clooney e Amal: la foto a Venezia

George Clooney e Amal si sono concessi una vacanza dopo la visita degli Obama nella loro villa sula lago di Como.

LA PISCINA DI CASA NON FUNZIONA E GEORGE CHIAMA L'IDRAULICO LOCALE

I Clooney si sono recati a Venezia, città a loro molto cara, dove si sono sposati il 27 settembre 2014. Per la cena, George e Amal hanno scelto il loro ristorante preferito, Da Ivo. La coppia è arrivata in gondola e ha cenato romanticamente a lume di candela. Poi George è andato nelle cucine per salutare il personale del locale. Inevitabile la foto di gruppo, che il proprietario del ristorante ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. George Clooney ha anche scritto un biglietto per lo staff di cucina: «Un'altra notte perfetta. Grazie mille. Amal e George».