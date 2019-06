Vacanze al fresco. 7 mete da sogno per fuggire dal caldo in città

L’estate sta ormai entrando nel vivo e le alte temperature sono una consuetudine su tutta la nostra Penisola. Rinchiudersi in casa con il condizionatore acceso non è sempre la migliore soluzione per fuggire dal caldo. Perché allora non scegliere una meta da sogno dove trascorrere le vacanze, cercando magari riparo dal caldo opprimente di questo periodo?

In Europa sono tanti i luoghi incontaminati con panorami mozzafiato e dove le temperature non sono mai particolarmente alte. Siete pronti a scoprire quali?

Ecco allora 7 mete da sogno per trascorrere le vacanze.

1. Punta Hellbronner, Valle d’Aosta

Situata a 3.462 metri sul livello del mare, si tratta di uno dei luoghi più incredibili del Monte Bianco. Anche in estate qui la temperatura è rigida. Per arrivarci è necessario prendere una cabinovia che vi offrirà degli scorci di panorama incredibili.

2. Lago di Bled, Slovenia

Una volta arrivati a Bled vi sembrerà di essere in una delle fiabe dei fratelli Grimm: boschi, sentieri fatati, un lago con un isoletta che ospita una chiesa al suo interno e un castello che sovrasta la vallata. In questa zona non si superano quasi mai i 30°.

3. Haapsalu, Estonia

Conosciuta come meta termale, la cittadina estone sembra essere rimasta ferma al passato. Tutto è molto tranquillo e riposante e il clima è sempre fresco. Ideale per chi vuole trovare riparo dallo stress.

4. Lago Jökulsárlón, Islanda

L’isola scandinava è forse uno dei paradisi naturali meglio conservati al mondo. Qui, in estate, il clima è più che godibile e si possono osservare panorami straordinari, tra iceberg, ghiacciai e vallate vulcaniche dai colori meravigliosi. Imperdibile il lago Jökulsárlón, uno spettacolo della natura con iceberg a perdita d'occhio!

5. Isole Azzorre, Portogallo

In mezzo all’Oceano Atlantico, a circa 1.400 km a ovest del Portogallo, si trovano le Isole Azzorre. Grazie all’influenza della Corrente del Golfo, la temperatura rimane sempre mite, tra i 15 e i 25° C.

6. Isole Lofoten, Norvegia

Altro paradiso naturale per eccellenza, sono un arcipelago contornato da montagne a strapiombo sul mare. Le casette dei pescatori rendono ancora più suggestivo il luogo. Anche d’estate qui la colonnina di mercurio non supera i 25°C.

7. Wild Atlantic Way, Irlanda

Si tratta di una strada costiera che si trova nella parte occidentale dell’Irlanda. Tra scogliere, verdi vallate a perdita d’occhio e l’oceano che si infrange sulla costa, è uno spettacolo da vedere almeno una volta nella vita. E qui di sicuro non troverete il caldo torrido delle nostre città metropolitane.