Caffè freddo. 7 ricette gustose e rinfrescanti

Le temperature si stanno impennando in un tutta Italia e la morsa del caldo è opprimente. Come fare per trovare un po’ di refrigerio? Ad esempio con un bel caffè freddo! Sono tante le ricette che propongono la bevanda preferita dagli italiani in varianti con ghiaccio o fresche.

Alcuni simili a cocktail, altri mescolati con gelato e granita, i caffè freddi possono essere delle vere e proprie prelibatezze gustose e, soprattutto, rinfrescanti.

Eccovi allora 7 ricette di caffè freddo da preparare facilmente anche a casa e da portare anche al mare!



1. Caffè freddo classico

Una volta preparato il caffè mettetelo in una bottiglia di plastica e riponete tutto in freezer. Trascorse un paio d’ore agitate la bottiglia in modo che il caffè risulti granuloso. Mettetelo in una tazzina e aggiungete zucchero a piacere.

2. Caffè del nonno

Mescolate 150 ml di panna liquida, due o tre tazzine di caffè e 30 grammi di zucchero a velo. Frullate fino ad ottenere una crema, mettete il tutto in frigorifero per circa un’ora e poi consumatelo.

3. Granita al caffè

Preparate circa un litro di caffè, zuccheratelo e mettete tutto in freezer per una notte. Poi, aiutandovi con un tritaghiaccio, preparate la vostra granita al caffè.

4. Caffè shakerato

In un frullatore mescolate due tazzine di caffè, 15 grammi di zucchero e alcuni cubetti di ghiaccio. Frullate per un paio di minuti e la granita di caffè sarà pronta.

5. Frappè al caffè

Preparate un caffè, mescolatelo con una o due palline di gelato e 15 cl di latte, frullate per un minuto e mezzo e servite.

6. Espresso Martini

Fate un caffè, mescolate con del ghiaccio e shakerate, aggiungete poi 5 cl di vodka, 0,5 cl di sciroppo di zucchero e 1 cl di kalua, versate e gustate.

7. Gelato al caffè

Ingredienti: 400 grammi di caffè, 400 grammi di zucchero, 900 ml di latte, 100 grammi di panna e 40 grammi di destrosio. Mescolate tutti gli ingredienti in una pentola sul fuoco e fate scaldare, una volta che il prodotto si sarà raffreddato, fate mantecare.