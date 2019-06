Troppo alti per viaggiare in aereo? 3 consigli per aumentare il comfort

Chi è alto sopra la media sa benissimo che la vita, a volte, può anche riservare brutte sorprese. Se da una parte la natura è stata generosa donando l’altezza, dall’altra bisogna confrontarsi con tutte le piccole e spiacevoli disavventure quotidiane che capitano a chi è particolarmente alto. Ad esempio: avete mai provato a viaggiare in aereo? I posti sono stretti, la cabina è bassa e se si deve rimanere seduti per diverse ore ecco che la soglia della sopportazione arriva al limite, soprattutto per chi è molto alto.

Come si può risolvere il problema? Cercando di massimizzare il proprio comfort, ove possibile. Chi è alto sa che deve adattarsi ma sa anche che paga un biglietto come tutti gli altri per poter usufruire degli stessi servizi.

Ecco allora 3 pratici consigli per i passeggeri alti:



1. Utilizzare i posti vicino l’uscita di emergenza

Sono proprio i posti vicino all’uscita di emergenza quelli che hanno maggiore spazio. Qui infatti, in caso di eventuali problemi, tutti i passeggeri e l’equipaggio devono passare per uscire dal velivolo e quindi, tra una fila e l’altra, c’è quasi il doppio dello spazio che si trova altrove. Qui in sostanza i più alti potranno distendere le gambe e godere di un viaggio maggiormente confortevole.



2. La postura della schiena

Se si deve affrontare un viaggio lungo è molto importante preservare la postura della schiena. Per farlo munitevi di una bottiglia d’acqua (da 1,5 o 2 litri), riempitela per metà, avvolgetela in una coperta e posizionatela tra il sedile e la schiena, nella parte bassa (nella zona lombare per intendersi). Non è necessario trascorrere tutto il viaggio in questo modo, vi basterà metterla in posizione dopo qualche ora dal decollo.



3. La vicinanza del corridoio

Se proprio non si riesce ad avere un posto comodo, cercate almeno di scegliere il posto vicino al corridoio. Si tratta infatti di quello più spazioso in generale. Chi si siede vicino al corridoio infatti può avere maggiore possibilità di manovra e può sgranchirsi le gambe ogni qualvolta è possibile.