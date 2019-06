Regina Elisabetta: ecco chi sono i suoi parenti preferiti

La Regina Elisabetta è una Sovrana davvero impeccabile. Mai un passo falso, mai una parola sbagliata. Eppure, anche la Regina è umana. E ha le sue preferenze e le sue simpatie. Anche in famiglia.

Per esempio, sapete quali sono i suoi parenti preferiti? Non pensate al Principe William e Kate, o al Principe Harry e Meghan: sareste completamente fuori strada.

Infatti, tra i parenti più apprezzati dalla Regina Elisabetta ci sono in primo luogo Zara e Mike Tindall. Zara è nipote della Sovrana: è infatti figlia della Principessa Anna (unica figlia femmina della Regina) e del suo ex marito, il capitano Mark Phillips. Ha 38 anni ed è diciottesima in linea di successione al trono. I genitori non hanno voluto per lei alcun titolo nobiliare. Zara, che non riceve appannaggi dai sudditi, ed è stata campionessa d'equitazione, ha sposato l’ex leggendario capitano della nazionale di rugby inglese Mike Tindall.

La Regina ama molto intrattenersi con Zara: le accomuna la grande passione per i cavalli, il non essere affatto delle «intellettuali», come ha rivelato Ingrid Seward, della rivista specializzata Majesty Magazine, e il sapersi divertire con semplicità. Sempre secondo la Seward, la Regina si trova bene con il Principe William e Kate, ma non ha con loro la stessa complicità che ha con Zara e Mike.

Un'altra preferita della Regina è una delle sue nuore. Non Lady Diana, con cui non era mai scattata la scintilla. E nemmeno l'esuberante Sarah Ferguson, che aveva sposato il Principe Andrea. La nuora preferita è Sophie, moglie dell'ultimogenito della Sovrana, il Principe Edoardo. Per la Regina Elisabetta, Sophie è davvero una persona di fiducia, più di Kate o Camilla, moglie del Principe Carlo. Secondo un aiutante di campo della Sovrana, «Sophie è come una figlia per la Regina, sono molto vicine». Sophie è una donna discreta, mai sopra le righe, sempre impegnata attivamente (e impeccabilmente) negli impegni ufficiali. Secondo il biografo reale Robert Jobson, Sophie «è il miglior esempio di parente acquisito che ha dimostrato di far davvero un ottimo lavoro. E' la favorita della Regina e lo si nota quando c'è una festa di famiglia: Sophie e il Principe Edoardo sono quelli che si trattengono più a lungo».

La Regina Elisabetta è anche molto legata a Lady Sarah Chatto, figlia della sorella della Sovrana, la Principessa Margaret. Lady Sarah accompagna sempre la regale zia nelle sue vacanze preferite, quelle in Scozia, a Balmoral. Insieme, la Regina e Lady Sarah scherzano molto e condividono lo stesso senso del dovere, della lealtà, ma anche del divertimento. Lady Sarah è di nobili natali, ma ama la più discreta semplicità: si reca a piedi a Buckingham Palace e a Londra usa sempre i mezzi pubblici, come i comuni sudditi di Sua Maestà.