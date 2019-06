Torneranno di moda anche i CD?

Negli ultimi tempi la moda vintage ha riportato in voga la vendita dei vinili e dei giradischi che ormai si trovano in tutti i negozi di musica, sia fisici che online. Sarà lo stresso trend che toccherà ai CD? Al giorno d’oggi la musica in streaming ha letteralmente surclassato tutti gli altri mercati e le copie fisiche sono ormai un lontano ricordo del passato.

Nella cultura underground e hipster i vinili suonano di nuovo in feste e locali e in molti si chiedono se anche i CD potranno tornare a invadere gli scaffali quanto meno dei mercatini dell’usato. Eppure ci sono ancora tantissime persone che ascoltano musica grazie ai CD. Una ricerca inglese di YouGov ha evidenziato come il 42% dei britannici scelga ancora il Compact Disc come supporto preferito per ascoltare musica e il 66% ha affermato che anche tra 5 anni pensa di utilizzarli ancora.

Se ci riferiamo però ai dati dell’industria musicale ci si accorge che i CD sembrano avere vita breve: l’anno scorso, in Gran Bretagna, la vendita di Compact Disc ha fatto registrare un -23% (circa 100 milioni di pezzi in meno rispetto al 2008). Se si allarga la fascia di tempo e si prendono in esame gli ultimi 5 anni si nota che la vendita di CD è diminuita di oltre il 50%. I vinili, invece, nel 2018, hanno mostrato un +1,6% rispetto all’anno precedente.

Stesso discorso negli Stati Uniti dove, in 10 anni, il mercato dei CD è crollato dell’80% e addirittura alcuni dei brani di successo (vincitori di Grammy) non vengono nemmeno pubblicati su CD.

Di sicuro il CD non ha lo stesso fascino di un vinile ma a livello qualitativo dispone di un suono migliore, ragion per cui è scelto in particolare dai cultori del suono, ad oggi una nicchia ristretta di consumatori. Nei prossimi anni dunque è difficile prevedere una risalita del mercato dei Compact Disc, probabilmente però, con il passare del tempo, anche questo oggetto diverrà vintage e gli appassionati e gli amanti del passato torneranno ad acquistare CD per riascoltare i brani di una volta. D'altronde per le nuove generazioni, avere una copia fisica di un brano musicale tra le mani è praticamente una rarità.