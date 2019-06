La voce delle donne stressa il cervello maschile

Uno studio ha rivelato che la voce delle donne provoca stress e stanchezza nel cervello maschile. Ora molti maschietti avranno una scusa bella e pronta quando saranno accusati di non ascoltare la moglie o la partner!

Merito della scoperta è della ricerca di Michael Hunter dell’Università di Sheffield, in Inghilterra, che si è concentrato sulle scansioni cerebrali di un campione di uomini mentre ascoltavano sia voci maschili che quelle femminili. Dopo un’attenta analisi è emerso che gli uomini, quando ascoltano voci di donne, risultano più stressati in quanto devono sforzarsi di più per comprenderle. La causa è da attribuirsi alla particolare forma di laringe e corde vocali delle donne, la cui voce genera un suono diverso rispetto a quella maschile. In sintesi il cervello degli uomini è costretto a lavorare di più quando a parlare è una donna, ci sono più aree cerebrali che devono attivarsi per elaborare il messaggio e tale attività extra genera nell’organismo più stress e stanchezza.

Insomma se qualcuno credeva che la comunicazione tra uomini e donne fosse più difficile che tra persone dello stesso sesso, ora potrà utilizzare questa ricerca scientifica come esempio.

Per favorire la comprensione nel cervello degli uomini, spiega il ricercatore, sarebbe ideale che le donne facessero numerose pause nei loro discorsi e, in generale, imparassero a dialogare in maniera diversa. Le donne infatti – secondo numerosi stereotipi - sono abituate a fare discorsi molto più lunghi rispetti agli uomini generando in questi ultimi stress e, quindi, un minore livello di attenzione.