È tutto italiano lo straordinario viaggio consigliato da Forbes

L’Italia è una delle mete più ambite da tutti i turisti del mondo. Tra i tanti estimatori del Bel Paese ora si aggiunge anche Forbes, che ha voluto consigliare ai suoi tanti lettori alcune mete italiane per un viaggio tra le bellezze naturali e l’enogastronomia locale.



La rivista di business statunitense suggerisce in particolare la Sicilia, una regione ricca di storia, cultura, mari cristallini e paesaggi mozzafiato. L’itinerario consigliato esplora la zona attorno all'Etna, alla scoperta di vitigni locali e delle tante aziende che producono squisitezze enogastronomiche, Secondo gli esperti di Forbes infatti sono tantissime le uve e i vini siciliani che meritano menzione. Ecco che allora la rivista suggerisce le Strade del Vino dell’Etna, un percorso da fare in macchina o sul Treno del Vino sulle tracce delle eccellenze enologiche siciliane, visitando cantine e paesini tipici, senza dimenticare di fare un salto sulla costa.



Lo splendido percorso si snoda lungo il Parco dell’Etna alla scoperta di storia, cultura ed enogastronomia locale, con tantissime storiche aziende vitivinicole che si trovano in scorci mozzafiato e che continuano a creare prodotti della tradizione, ma con metodi innovativi e al passo con i tempi. Da non perdere, secondo Forbes, l’Etna DOC, il vino prodotto dalle uve di quattro diversi vitigni situati in terreni sabbiosi e lavici del vulcano che donano una caratteristica unica, oppure le tante aziende autoctone che producono miele, marmellate, salumi e formaggi.