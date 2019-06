Gwyneth Paltrow apprezza il gelato italiano. E non solo

Gwyneth Paltrow è in Italia per un periodo di vacanze e ha scelto la Toscana, per il suo mix di arte, cultura e naturalmente buon cibo. L'attrice ha visitato Firenze (come pochi giorni fa hanno fatto anche Micheal Bublé e famiglia) e si è lasciata tentare dalle delizie della cucina italiana.

GUARDA LE FOTO DI MICHAEL BUBLE' IN VACANZA A FIRENZE

Sulla sua pagina Instagram Gwyneth ha infatti postato una sua foto con tanto di goloso gelato italiano. La gelateria prescelta è una delle più note di Firenze, Vivoli. Immancabile poi il momento a tu per tu con una delle glorie della gastronomia toscana, la fiorentina.

Così, l'autrice di innumerevoli libri sull'alimentazione leggera ed equilibrata e sulle diete più sane si è concessa una sosta dal macellaio più rinomato della Toscana (e non solo): Dario Cecchini di Panzano in Chianti, definito a livello internazionale un vero artista delle carni. A suggellare l'incontro, una Instagram Story con la Paltrow, Cecchini e una bella bottiglia di vino rosso.