I chili in più? Possono allungare la vita

Avere qualche chilo in più allunga la vita! A confermarlo è uno studio effettuato in Australia. Lasciamo allora da parte i consigli su diete e prova costume, avere un po’ di pancetta è salutare, basta non esagerare.

La ricerca ha preso in esame un campione di anziani in leggero sovrappeso e ha constatato che questi avevano una maggiore probabilità di vivere più a lungo in confronto a chi si è mantenuto in forma. Gli studiosi della University of Western Australia hanno dunque affermato che in età avanzata non c’è bisogno di stare particolarmente attenti alla linea per evitare problemi di salute, anzi. «Il nostro studio suggerisce che coloro che sopravvivono in buona salute oltre i 70 anni» dichiara Leon Flicker, l’autore della ricerca, «possiedono una serie di rischi e benefici legati al grasso in eccesso completamente differenti rispetto ai soggetti più giovani».



Lo studio ha preso in esame 9200 anziani dai 70 anni in su che in seguito sono stati divisi in 4 gruppi a seconda del loro peso. I risultati sono stati significativi: chi aveva qualche chilo in più infatti ha evidenziato il 13% di rischio in meno di morte in confronto a chi era più magro.



Un’altra ricerca effettuata dalla dottoressa Katherine Flegal, scienziata ed epidemiologa americana del National Centre For Health Statistics, ha affermato inoltre che essere leggermente in sovrappeso protegge durante i periodi di malattia e diminuisce fortemente il rischio di morte prematura.