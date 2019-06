Oroscopo: ecco i migliori (e i peggiori) compagni per le vacanze!

Non sempre un caro amico si rivela il partner perfetto per una vacanza indimenticabile. Per scegliere il miglior compagno d'avventura ci si può allora affidare all’oroscopo.

Grazie al segno zodiacale infatti si può facilmente scoprire il compagno di viaggio ideale (o quello invece che bisogna assolutamente evitare). Volete sapere come? Ecco cosa ci suggerisce l’oroscopo, segno per segno!



- Ariete: altamente compatibile con il Sagittario. Ama le nuove avventure. Da evitare il Capricorno, testardo e poco incline a trovare un accordo.

- Toro: per un viaggio indimenticabile la scelta ricade sul Pesci perché entrambi sono amanti del comfort. Evitate il Leone, il rischio è di litigare per tutta la durata della vacanza.

- Gemelli: cosciente di non essere molto accomodante, decide di trascorrere le vacanze in compagnia di qualcuno che lo capisce, come il segno della Bilancia. Da lasciar perdere i Pesci invece, troppo lamentosi.

- Cancro: piuttosto sedentario, persino in vacanza preferisce ritagliare grande spazio all’intimità con la famiglia e il partner. Sicuramente un Toro o uno Scorpione potrebbero essere fidati compagni di viaggio. Da stare attenti invece ai Gemelli.

- Leone: persona altamente solare, ha bisogno di una compagnia allegra, come quella dell’Ariete. Per lo stesso motivo sconsigliato lo Scorpione, troppo mogio.

- Vergine: molto preciso e metodico, non sopporta il disordine neanche in vacanza ed è per questo che il Capricorno è il compagno perfetto. Il Sagittario invece può infastidire con le sue continue chiacchiere.

- Bilancia: per lui la vacanza significa località turistiche molto frequentate e serate nei locali più fashion del momento. Il Leone sicuramente è un grande accompagnatore, mentre l’Ariete potrebbe essere una vera e propria spina nel fianco.

- Scorpione: persona molto tranquilla, non ama socializzare, ecco perché il Cancro è un ottimo partner. Da evitare l’Acquario, caratteri assolutamente incompatibili.

- Sagittario: il tutto fare, in vacanza le energie prendono il sopravvento. L’Acquario è il partner naturale mentre la pigrizia del Cancro porterebbe solo fastidio e malcontento.

- Capricorno: molto organizzato, gli piace prenotare con mesi di anticipo. Il suo modus operandi è simile a quello della Vergine, mentre è totalmente in antitesi con quello della Bilancia per il suo voler socializzare a tutti i costi.

- Acquario: imprevedibile, adora le vacanze last minute. Il Gemelli è perfetto per un viaggio all’insegna del divertimento, mentre con il Toro sarebbe un litigio continuo.

- Pesci: perenni sognatori, non riescono mai a organizzarsi al meglio, per questo hanno bisogno di una persona che gestisca tutto al loro posto, come il Capricorno. Evitate la pesantezza della Vergine, che potrebbe rinfacciare ogni minima dimenticanza.