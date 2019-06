Ha (anche) origini italiane lo chef numero uno al mondo

E' Mauro Colagrande lo chef numero uno al mondo. A stabilirlo, la classifica The World’s 50 Best Restaurants, che ogni anno segnala l'eccellenza mondiale dei ristoratori.

Il ristorante di Mauro Colagrande è il Mirazur e si trova a Mentone, a 200 metri dal confine tra Italia e Francia. Ma chi è Mauro Colagrande e come è arrivato a questa straordinario risultato? Quarantatré anni, è nato in Argentina, ha tre nonni italiani e una nonna basca, ha studiato alta cucina a Buenos Aires e si è perfezionato in Francia (anche con il maestro Ducasse, del Louis XV di Monte Carlo).

Con tanto coraggio e appena 25.000 euro, apre nel 2006 il Mirazur: «Era un luogo chiuso da quattro anni, una struttura immensa lontana dal centro del paese, in Costa Azzurra dove c’è tanta concorrenza e la gente viene solo nella bella stagione», aveva dichiarato tempo fa Colagrande, ricordando quel periodo. «Eravamo tre in cucina e due in sala. E avevo solo 25.000 euro in tasca, senza possibilità di chiedere credito in banca, poiché sono straniero… Pensavo di resistere tre anni e tornare in Argentina. Insomma, potrebbe essere un caso esemplare su come non aprire un ristorante».

Invece adesso Colagrande è in cima alla classifica degli chef stellati, con la sua cucina che valorizza verdure e frutta: «Sono un argentino in mezzo a due grandi culture gastronomiche, quella italiana e quella francese, che ha goduto di totale libertà di espressione», ricorda. «Ho avuto la possibilità di raccontare un territorio come mai prima, perché non avevo schemi prestabiliti, vado da un territorio all’altro senza confini. Cerco, studio, provo».

(Foto Getty Images)