Kate Middleton: ecco che titolo avrà quando William diventerà Re

Kate Middleton è Duchessa di Cambridge, titolo che le ha donato la Regina Elisabetta, in occasione del matrimonio con il Principe William. Per adesso, quello di Duchessa è l'unico titolo che Kate può vantare. Infatti, diversamente da Eugenia e Beatrice, (figlie del Duca di York Principe Andrea) che sono di sangue reale, Kate è di famiglia borghese e dunque non può essere chiamata Principessa.

Ma, a differenza di Meghan, che è e resterà Duchessa del Sussex, le prospettive per Kate sono ben diverse. Quando infatti il Principe Carlo salirà al trono, diventando Re, il Principe William erediterà il suo titolo di Principe del Galles. E Kate diventerà dunque Principessa del Galles. Una curiosità: Camilla, moglie del Principe Carlo, non ha ricevuto il titolo di Principessa del Galles (è "soltanto" Duchessa di Cornovaglia) come segno di rispetto nei confronti di Lady Diana, che aveva mantenuto questo titolo anche dopo il divorzio da Carlo.

Naturalmente, il titolo di Principessa del Galles sarà per Kate solo temporaneo. Non appena il Principe William salirà al trono, diventerà Regina: la Regina consorte Catherine VI. E forse allora nessuno la chiamerà più Kate...

