Meteo: in arrivo caldo record. Scopri le città più bollenti!

Prepariamoci ad assistere a un caldo record: da giovedì le temperature saliranno vertiginosamente in tutta la Penisola con picchi in particolare nel Nord Italia, dove si supereranno i 40° C. La situazione più delicata sarà in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia dove la colonnina di mercurio arriverà a sfiorare i 43 gradi ad Alessandria, i 41° a Vercelli, i 40° a Milano e in diverse zone dell’Emilia. Per il mese di giugno si tratta dell’ondata di caldo più torrido degli ultimi 100 anni che si placherà – ma solo per qualche giorno – sabato 29.

Le giornate più difficili saranno giovedì 27 e venerdì 28: in tutta Italia sono previste temperature record stagionali: secondo gli esperti infatti saremo di fronte a picchi di caldo che a giugno non si verificavano da più di un secolo.

Se al Nord sarà caldo record, al Centro e al Sud Italia la situazione sarà di poco migliore. In Toscana, in particolare nelle province di Firenze e Prato, si attendono picchi di 40 gradi, discorso molto simile per la Sardegna. A Roma e in Campania non si dovrebbe andare oltre i 38° C ma l’alto tasso di umidità potrebbe far percepire temperature superiori.

La situazione tornerà alla normalità sabato 29 quando il caldo africano lascerà spazio a temperature appena più miti. Ma la tregua durerà poco perché i primi di luglio sono previste nuovamente temperature in salita.