Saldi estivi 2019: al via dal 6 luglio

L'estate è arrivata. Il caldo, il mare, la spiaggia e… i saldi!

Il 6 luglio iniziano in tutta Italia gli sconti estivi, che dureranno per più di un mese. Il termine dei saldi cambia da regione a regione e c’è chi addirittura li tiene in vigore fino a fine settembre.

Il prossimo 6 luglio quindi, in quasi tutta Italia, migliaia di negozi verranno presi d’assalto dai clienti in cerca delle migliori offerte. Ci sono diverse regioni che però non rispetteranno questa data, come Basilicata, Liguria e Sicilia. A decidere l’inizio e la fine dei saldi estivi infatti sono le amministrazioni locali che hanno totale carta bianca.

Ecco allora l’elenco di inizio e fine dei saldi regione per regione:

- Abruzzo: 6 luglio – 29 agosto

- Basilicata: 2 luglio – 2 settembre

- Calabria: 6 luglio – 1 settembre

- Campania: 6 luglio – 30 agosto

- Emilia Romagna: 6 luglio – 30 agosto

- Friuli-Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre

- Lazio: 6 luglio – 15 agosto

- Liguria: 1 luglio – 14 agosto

- Lombardia: 6 luglio – 30 agosto

- Marche: 6 luglio – 1 settembre

- Molise: 6 luglio – 30 agosto

- Piemonte: 6 luglio – 26 agosto

- Puglia: 6 luglio – 15 settembre

- Sardegna: 6 luglio 30 agosto

- Sicilia: 1 luglio – 15 settembre

- Trentino Alto Adige: provincia di Bolzano 5 luglio - 17 agosto, gli altri comuni non hanno ancora rilasciato le date ufficiali

- Toscana: 6 luglio – 30 agosto

- Umbria: 6 luglio – 30 agosto

- Valle d’Aosta: 6 luglio – 20 agosto

- Veneto: 6 luglio – 31 agosto