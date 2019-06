Olimpiadi invernali 2026. Tra Milano e Cortina nel segno della sostenibilità

Le Olimpiadi Invernali tornano in Italia! Il binomio Milano-Cortina d’Ampezzo ha battuto Stoccolma in un avvincente scontro seguito con trepidante attesa ma milioni di appassionati. La votazione si è conclusa con 47 voti su 82 a favore delle due città italiane.

I membri del CIO hanno premiato il progetto italiano grazie ai numerosi impianti gara già presenti, ai costi contenuti ma soprattutto grazie all’elevata sostenibilità. I giochi olimpici invernali del 2026 però non andranno in scena solo a Milano e Cortina: sarà infatti anche la Valtellina ad ospitare numerosi eventi tra cui le gare di sci alpino maschile, così come il Trentino dove si svolgeranno le gare di sci di fondo e salto con gli sci.

"#MilanoCortina2026 ABBIAMO VINTO! L’Italia ha vinto, #CheSogno che si è trasformato in realtà! #Olimpiadi2026 #Paralimpiadi



Milano Cortina 2026 WE WON! Italy won and the dream turned into reality! pic.twitter.com/Y6P8fvRivR — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) 24 giugno 2019

Di seguito, ecco tutte le location delle prossime Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina d’Ampezzo:

- cerimonia d’apertura: Stadio San Siro di Milano, in contemporanea ci sarà un altro evento a Cortina;

- cerimonia di chiusura: Arena di Verona;

- Medal Plaza: Piazza del Duomo, Milano;

- villaggio olimpico: ex scalo di Porta Romana, Milano;

- sci di fondo: Tesero, Val di Fiemme (provincia di Trento);

- sci alpino maschile: Bormio, in provincia di Sondrio;

- sci alpino femminile: Cortina d’Ampezzo;

- bob/skeleton/slittino: Cortina d’Ampezzo;

- biathlon: Anterselva, provincia di Bolzano;

- pattinaggio artistico: Mediolanum Forum di Milano;

- hockey ghiaccio: PalaItalia e al PalaSharp di Milano;

- snowboard: Livigno, provincia di Sondrio;

- sci freestyle: Livigno, provincia di Sondrio;

- short track: Mediolanum Forum di Milano;

- salto con gli sci: Predazzo, Val di Fiemme (provincia di Trento);

- combinata nordica: Predazzo, Val di Fiemme (provincia di Trento);

- curling: Cortina d’Ampezzo;

- pattinaggio velocità: Baselga di Piné.

Milano e Cortina hanno battuto l’accoppiata svedese Stoccolma-Are, riportando così i giochi invernali in Italia dopo 20 anni da Torino 2006. Tramite uno studio dell’Università la Sapienza di Roma, sono stimati un incredibile aumento di posti di lavoro nei prossimi anni oltre a importanti benefici su tutta l’economia italiana fino al 2028.