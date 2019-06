E George Clooney chiamò l'idraulico: aiuto, emergenza piscina!

Nuovi dettagli sulla visita della famiglia Obama ai Clooney: un'emergenza piscina ha rischiato di rovinare la spensierata permanenza di Barack Obama presso la splendida Villa Oleandra di George Clooney.

Poco prima dell'arrivo degli Obama al completo (Barack, Michelle e le due figlie Malia e Sasha), George si è infatti accorto che- ohibò- la piscina era piena solo per metà e, peggio ancora, che l'acqua era pure fredda.

Una vera e propria emergenza, che ha richiesto il tempestivo intervento dell'idraulico del paese, Dante Pennè. Ad accoglierlo, George Clooney in persona, in T-shirt Casamigos (quella del suo ex marchio di tequila), visibilmente preoccupato per l'inconveniente. «Il mio amico è un ragazzo abbronzato, non ama l'acqua fredda», ha spiegato, scherzando, Clooney all'idraulico. Che ha ovviato rapidamente al problema, facendo funzionare la piscina e ottenendo anche un bel selfie con il rasserenato George.