A 103 anni corre i 100 metri: la storia della runner Julia!

L’età non conta! È questo il messaggio che Julia Hawkins, nata nel 1916, vuole mandare a tutto il mondo. La donna statunitense, soprannominata non per caso “The Hurricane” (l’uragano), è la runner più anziana di sempre e corre tuttora i cento metri nei Giochi nazionali senior di Albuquerque.

Julia ha iniziato a correre solo dopo aver compiuto i 100 anni, dimostrando un’energia e una passione irrefrenabili. La Hawkins ha partecipato ai Giochi nazionali dei senior conquistando numerosi record: è stata la più anziana partecipante di sempre e ha realizzato il primato mondiale sui 50 metri, coperti in 21,06 secondi. Il giorno successivo ha gareggiato sui 100 metri in 46,07 secondi, lontana dall’ottima performance del 2017 dove riuscì a bloccare il cronometro a 39,62 secondi.

In tanti sono rimasti sbalorditi dalla sua storia e tenacia: «Avevo sempre corso le Senior Olympics in bicicletta» ha dichiarato la Hawkins, «Poi, quando sono diventata troppo vecchia per andare in bici sulle colline e usare ingranaggi e cose varie, sono andata a correre». Sempre più persone però le hanno chiesto il segreto per la sua incredibile longevità: «Basta semplicemente tenersi attivi. Fare esercizi e avere un sacco di interessi, fare ciò che piace».