George Clooney e Amal ospitano gli Obama: le foto

George Clooney e la moglie Amal hanno avuto ospiti d'eccezione il penultimo week end di giugno. A far visita alla coppia, nella splendida Villa Oleandra, sul lago di Como, sono stati infatti l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, con la moglie Michelle e le figlie Malia e Sasha.

Visita naturalmente blindatissima. Ma le misure di sicurezza non hanno certo impedito agli Obama e ai Clooney di concedersi una gita sul lago e una cena stellata (menu italiano) a Villa Oleandra.

Secondo alcuni, la visita di Barack Obama potrebbe essere un indizio della volontà di George Clooney di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2020.

George Clooney comunque trascorre sempre più tempo con la famiglia in Europa, soprattutto a Londra, ed è attivamente impegnato con la Clooney Foundation For Justice. I Clooney sono cari amici del Principe Harry e di Meghan, e Amal, avvocatessa d talento, è sempre più impegnata in casi clamorosi di diritto internazionale. Per ora George e Amal desiderano far crescere serenamente i gemellini Ella e Alexander. Vedremo se le lezioni presidenziali riporteranno la famiglia Clooney negli Stati Uniti.