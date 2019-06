Portafogli restituiti: la classifica dei paesi più onesti. Indovinate dove si trova l'Italia

Alcuni paesi sono più onesti e integerrimi di altri. Sembra una facile generalizzazione, ma è anche quanto emerge da una singolare ricerca scientifica, che ha permesso di stilare una sorta di classifica internazionale dell'onestà.

Ricercatori delle università di Zurigo, Michigan e Utah hanno analizzato le reazioni dei comuni cittadini di 40 paesi di fronte a un portafogli smarrito. Per effettuare la ricerca, sono stati disseminati più di 17.000 portafogli identici in alberghi, banche, stazioni di polizia.

Secondo i risultati delle ricerche, pubblicati su Science, i paesi più onesti sono la Svizzera e le nazioni scandinave (la percentuale di restituzioni ha superato il 70%). Gli ultimi sono Cina, Marocco, Perù e Kazakistan. E l'Italia? Il nostro paese si posiziona al 24° posto della classifica. Diciamo non in vetta, ma neanche in fondo. A precederci sono comunque Francia, Grecia, Spagna e Romania.

Il lato più interessante dello studio riguarda il fatto che più il contenuto del portafogli è sostanzioso, più scatta l'impulso a restituirlo. Se invece i soldi contenuti nel portafogli sono pochi, la tentazione di tenerli per sé è più forte. E' stato infatti restituito il 40% dei portafogli senza denaro, rispetto al 51% di quelli contenenti denaro.





Foto di Michael Schwarzenberger da Pixabay