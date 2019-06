Sommarøy. L'isola dove il tempo in estate non esiste

Sommarøy è un'isola di spiagge bianche e paesaggi indimenticabili nel nord della Norvegia, a collegarla alla terraferma un lungo ponte.

La lunga notte polare tiene i suoi circa 300 abitanti al buio da novembre a gennaio, per questo la popolazione di Sommarøy ha deciso di firmare una petizione per diventare "time - free zone".

Questa scelta permetterebbe loro di non perdere neanche un momento dei 69 giorni l'anno nei quali invece il sole non tramonta mai: dal 18 maggio al 2 luglio, gli abitanti dimenticano il proprio orologio per un’estate senza fine.

Nessuno chiede l’ora né ha orari precisi che dettino quando svegliarsi o quando andare a letto, due mesi in cui la luce del sole è sempre costante e ognuno è libero di organizzare le proprie giornate come meglio crede: in piena notte i bambini possono giocare a calcio, qualcuno sceglierà di dipingere casa o tagliare l’erba... o fare un tuffo in mare.

Il 13 giugno il sindaco Kjell Ove Hveding ha incontrato un deputato norvegese per consegnare le firme e discutere i cambiamenti pratici legati all’iniziativa.