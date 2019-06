Dieta. Attenzione ai primi passi

Iniziare una dieta non è sempre una passeggiata: ci vuole forza di volontà e tanta pazienza. Ma non sempre le buone intenzioni vengono premiate. In vista della tanto agognata prova costume in tanti provano ad iniziare una dieta dimagrante, con risultati – il più delle volte - discutibili. E quando i risultati non arrivano, ecco che il nostro organismo si ribella.

Vi sono diverse conseguenze potenzialmente negative quando si inizia una dieta, ve ne sveliamo 5:

1- Può debilitare il metabolismo: cambiare drasticamente le abitudini alimentari può creare disordini e modificare il proprio rapporto con il cibo.

2- Genera stress: la dieta spesso è il primo sintomo di ansia e può portare vari scompensi, anche emotivi.

3- Demoralizza: in caso di scarsi risultati, si rischia di colpevolizzarsi per il fallimento della dieta e viene meno l’autostima.

4- Ossessione del peso: il costante bombardamento mediatico dell’ideale di peso genera una concezione errata della realtà delle cose

5- Scatena l’effetto “abbuffata”: privarsi di un alimento per un determinato periodo di tempo può causare un fastidioso effetto rebound. Appena finisce la dieta ci si abbuffa e si riprendono i chili faticosamente persi.