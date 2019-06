Acqua allo zenzero. Tutti i benefici

Lo zenzero è sicuramente una delle spezie che negli ultimi anni è salita alla ribalta grazie alle sue numerose proprietà benefiche. Sempre più persone hanno iniziato ad usarla ed ultimamente in molti la utilizzano anche negli infusi, soprattutto per via delle sue proprietà antinfiammatorie.

Questa celebre spezia è molto utilizzata in Asia, nella cucina vegetariana e vegana ed è ormai entrata nella gastronomia mondiale. Jaelyn London, nutrizionista del Good Housekeeping Institute, afferma però che lo zenzero non è la cura di tutti i mali. La spezia infatti è utile se consumata quotidianamente, ma attenzione: non utilizzate la versione zuccherata - il ginger ale – altrimenti si otterranno gli effetti contrari.

Ecco i 3 benefici principali dello zenzero:

1- Può aiutare a perdere peso: non è una bevanda miracolosa, può sostituire le varie bibite gassate poiché l’acqua aromatizzata allo zenzero ha pochissime calorie ed è altamente dissetante.

2- Può alleviare i dolori mestruali: questa spezia è una delle più efficaci soprattutto se bevuta nei primi giorni di ciclo.

3- Calma la nausea: un infuso allo zenzero è un vero toccasana per combattere la nausea mattutina.