Acqua. I falsi miti sul bene più prezioso

L’acqua è un bene molto prezioso, forse proprio per tale ragione vittima di numerose bufale. Vi sveliamo le 5 false credenze più diffuse sull’acqua:

1- L’acqua del rubinetto non è sicura. Non è vero. L’Istituto del Consiglio nazionale di ricerca deputato al controllo della qualità dell’acqua ha inserito l’Italia al quinto posto in Europa per la qualità degli acquedotti.

2- L’alto contenuto di calcio fa venire i calcoli renali: l’Istituto superiore di sanità ha confermato che non esiste nessuna relazione tra la concentrazione di acqua e i possibili problemi dovuti a calcoli.

3- Bere acqua durante i pasti fa male: una bufala alquanto singolare, anche perché bere acqua mentre si mangia aiuta la digestione.

4- L’acqua con alto tasso di sodio fa male alla salute: in molte bottiglie la bassa percentuale di questa sostanza viene indicata come un indice di alta qualità ma non è esattamente così. Il sodio, nelle giuste quantità, è molto importante per il nostro organismo.

5- Le bottigliette di plastica vengono smaltite facilmente e sono riciclabili: purtroppo non tutte le bottiglie sono riciclabili, anzi impiegano centinaia d’anni prima di essere smaltite.