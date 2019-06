Dimagrire... mangiando!

Se state cercando di perdere peso per mostrare un fisico perfetto in spiaggia, allora dovete fare due cose: fare attività fisica e… mangiare, ma solo alcuni cibi!

Ovviamente non ci riferiamo ai soliti alimenti ipocalorici ma a dei particolari cibi ricchi di fibre e con i giusti valori nutrizionali.

I nutrizionisti e gli esperti dell’alimentazione affermano che il modo migliore per perdere peso è quello di aumentare l’assunzione di alimenti come cereali, noci e verdure, tutti ricchi di proteine. Scopriamo insieme quali sono i 10 cibi ideali da utilizzare nella propria dieta:

1- Cetrioli: hanno poche calorie e molte fibre;

2- Broccoli: sono pieni di sapore, nutrienti e facilmente utilizzabili in cucina;

3- Patate dolci: basta evitare di condirle con ketchup e maionese;

4- Funghi: regolano lo zucchero nel sangue e bilanciano gli ormoni;

5- Lenticchie: hanno un alto contenuto proteico e donano un grande senso di sazietà;

6- Fragole: grazie ai flavonoidi aiutano a tenere sotto controllo la linea, l’importante è non esagerare;

7- Ceci: consumabili in hummus o in padella, sono ricchi di proteine;

8- Mele: sono ricche di fibre, tre al giorno potrebbero aiutare a tenere sotto controllo il peso;

9- Fagioli: hanno un grande apporto di proteine;

10- Uva: ideale per gli spuntini e per dessert, poche calorie rispetto a un dolce.