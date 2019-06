Cercare una dieta miracolosa sul web potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Ogni anno, con l’avvicinarsi dell’estate, sempre più persone si affidano a fantomatici consigli alimentari per perdere peso. Ma attenzione! Per arrivare in forma alla prova costume è meglio saper riconoscere le fake news.

Su internet infatti circolano tantissimi falsi miti sulle diete, delle vere e proprie bufale alimentari che creano illusioni senza offrire risultati concreti.

Per questo motivo vogliamo illustrarvi le 7 fake news più comuni sulle diete:

1- Le proteine favoriscono l’aumento del peso: è un’ affermazione errata. Non solo sono necessarie per il nostro organismo ma sono degli ottimi alleati per perdere peso, visto che contribuiscono a costruire massa magra.

2- Evitare i carboidrati fa dimagrire: una delle fake news più frequenti è quella di eliminare totalmente la pasta, il pane e tutti i vari carboidrati dal proprio regime alimentare. Seguendo questo consiglio però si rischia di ottenere una perdita di massa magra.

3- Pranzare con uno yogurt fa perdere peso: una delle bufale più comuni. Fare dei pasti squilibrati è il primo passo per iniziare nel peggiore dei modi una dieta.

4- I cibi light sono i migliori per tornare in forma: in realtà questi prodotti sono più lavorati degli altri, leggete sempre per bene le etichette.

5- Eliminare il latte: contrariamente a quel che si dice, questo alimento è uno dei più nutrienti in assoluto, l’importante è non abusarne.

6- Togliere i grassi fa dimagrire: questa affermazione è fin troppo generica. Infatti esistono due tipologie di grassi: quelli buoni e quelli cattivi. I primi però contengono sostanze come Omega 3, un un toccasana per l’organismo

7- Diminuire drasticamente le quantità di cibo fa perdere peso più velocemente: è un altro degli errori più comuni, perché un nuovo regime alimentare deve essere inserito lentamente, altrimenti si rischia di ottenere il risultato opposto.