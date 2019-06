Sì ai carboidrati per tornare in forma!

Qual è il primo consiglio per chi vuole mettersi a dieta? Eliminare i carboidrati. Ma se vi dicessimo che in una dieta dimagrante se ne possono mangiare? Per riuscire a tornare in forma infatti c’è bisogno di una alimentazione sana e bilanciata, e i carboidrati possono essere consumati, seppur con parsimonia.

Ok a pasta e pane, l’importante è non esagerare e bilanciare il loro consumo con frutta e verdura, possibilmente di stagione. Il consumo di carboidrati assicura infatti al nostro organismo l’energia necessaria durante la giornata, offre senso di sazietà e garantisce maggiori livelli d’attenzione. Naturalmente non tutti i carboidrati sono salutari: da evitare assolutamente quelli raffinati, con farina bianca e dolcificati con lo zucchero bianco. In altre parole, si devono scegliere i carboidrati giusti.

Per una dieta equilibrata infatti si dovrebbero mangiare almeno tre porzioni al giorno di cereali integrali ed una o due di frutta e legumi. Inserite poi nella vostra dieta quinoa, patate dolci, fagioli neri, fiocchi d’avena, pasta integrale, lenticchie, lamponi, mele, pane di farina integrale e riso selvatico, i cosiddetti carboidrati “buoni”.