Solstizio d'estate. 5 celebrazioni per festeggiare l'arrivo dell'estate

È arrivata ufficialmente l’estate! Il 21 giugno è il solstizio d'estate, il giorno con più ore di luce di tutto l'anno. Questa sarà l'occasione giusta per passare una lunghissima giornata al mare ed assistere alle numerose celebrazioni che vengono fatte per festeggiare l’arrivo della bella stagione.

Nell’emisfero boreale, il 21 giugno il Sole sorgerà alle 5.36 e tramonterà alle 20.51, offrendo ben 15 ore e 15 minuti di luce. La situazione sarà diversa nell’emisfero australe, dove andrà in scena il solstizio d'inverno, ovvero la notte più lunga dell’anno.

Nel nostro emisfero, durante il solstizio d’estate, in tanti festeggiano con celebrazioni ad hoc:

1 – Juhannus in Finlandia: per le popolazioni nordiche il solstizio d’estate è una vera e propria festa. In Finlandia spazio a banchetti con barbecue e pranzi all’aperto, accompagnati da interminabili falò.

2- Celebrazioni a Stonehenge: il solstizio d'estate è uno degli eventi più dell’anno. In molti si riuniscono presso la pittoresca location dei monoliti per festeggiare l'arrivo dell'estate e, per l’occasione, le persone indossano abiti tradizionali.

3- In Macedonia spazio all’astrologia: nel solstizio d’estate c’è anche spazio per l’astrologia e la cultura. In Macedonia infatti diversi appassionati si riuniscono a Kokino per ammirare Saturno in quanto è facilmente visibile.

4- Festa di San Giovanni in Spagna: nella penisola iberica si accendono grandi falò con vecchi mobili e libri per dare il benvenuto alla bella stagione, anche se la festa del santo cade il 24 giugno.

5- In Italia largo ai festeggiamenti: nel nostro Paese ci sono diverse usanze. Una delle più sentite è San Giovanni in Marignano in provincia di Rimini, dove dal 20 al 24 giugno va in scena ogni anno la festa delle streghe. Nella notte tra il 23 e il 24 giugno inoltre, a Genova, si accende un grande falò in piazza Matteotti, proprio in onore di San Giovanni.